Justiça bloqueia R$ 902 mil de mãe e filha que contrabandeavam cigarros eletrônicos em MS

Operação da Polícia Federal realizada na manhã desta quarta-feira (2), em Três Lagoas, distante 334 quilômetros de Campo Grande, cumpriu mandados de busca e apreensão e bloqueou R$ 902 mil de mãe e filha que contrabandeavam cigarros eletrônicos.

As investigações começaram quando uma das envolvidas foi presa transportando mais de mil cigarros eletrônicos. Ao verificarem os dados no celular apreendido com a mulher, foi descoberto grande movimentação financeira, contando com a participação da mãe da investigada.

Diante das provas, os agentes solicitaram à Justiça o bloqueio de bens das mulheres e cumpriu, também, mandados de busca e apreensão na cidade de Jales (SP).

Não foi divulgado a lista de bens apreendidos. A operação foi batizada de Fake Student, que em tradução livre significa falso estudante.

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram