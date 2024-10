Carreta pega fogo na BR-267 após bater em barranco para tentar evitar colisão com veículo de passeio

Na manhã de hoje (02), uma carreta pegou fogo na BR-267, em Bataguassu após o condutor bater em barranco tentando desviar de veículo de passeio para evitar colisão.

Segundo informações, a carreta seguia sentido Bataguassu, quando o motorista do veículo de passeio tentou fazer uma ultrapassagem proibida, forçando o motorista jogar a carreta para fora da pista.

O caminhoneiro conseguiu sair do veículo sem ferimentos.

O fogo atingiu a cabine, uma das caçambas acopladas e também a vegetação às margens da rodovia.

No local estiveram o Corpo de Bombeiros de Bataguassu que controlou as chamas, a PRF (Polícia Rodoviária Federal) e uma equipe de guinchos.

