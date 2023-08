Para evitar destruição de provas, PF deflagra nova operação contra quadrilha

Hoje pela manhã, a Polícia Federal deu um novo passo na luta contra uma organização criminosa especializada em atividades ilegais, como tráfico de drogas, lavagem de dinheiro e manobras para dificultar investigações. Esta é a segunda fase da Operação Iporã, que busca enfraquecer as ações dessa rede de criminosos.

Após a primeira etapa da operação, alguns membros importantes da organização tentaram atrapalhar as investigações, chegando a destruir provas importantes. Nesta nova fase são cumpridos dois mandados de prisão preventiva e de busca e apreensão, todos em Ponta Porã, expedidos visando neutralizar as ações dos envolvidos.

Na primeira fase da operação, que aconteceu em 31 de julho, foram realizadas ações em várias cidades, resultando em prisões, apreensão de armas e bloqueio de bens relacionados às atividades ilegais.

Na ocasião, foram cumpridos 12 mandados de busca e apreensão, sendo 11 na cidade de Ponta Porã e um no Estado de São Paulo, duas prisões em flagrante e uma prisão de foragido da justiça.

O nome da operação faz alusão a palavra “bonitinho” no idioma Guarani e tem relação com o apelido de um dos líderes do grupo criminoso investigado.

