Mulher é encontrada morta com 13 perfurações em quitinete de Dourados

Diane Pires Jara, 37, foi encontrada morta com 13 perfurações nas costas, face, tórax e braço, durante a madrugada de quinta-feira (10), em uma quitinete na região do bairro Vila Almeida, em Dourados, a aproximadamente 228 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Dourados Informa, o boletim de ocorrência esclarece que a Polícia Militar foi acionada por volta das 2h da madrugada. Vizinhos informaram que desde a tarde de quarta-feira (9), havia uma discussão no local onde mora um homem.

Além disso, que a mulher sempre frequentava na quitinete e que ela seria, provavelmente, a namorada do proprietário da residência. A polícia busca agora identificar as causas e o autor do crime.