Comerciantes apostam em promoções para o Dia dos Pais

Descontos em algumas lojas chegam a 70%

O Dia dos Pais, comemorado no dia 13 de agosto, intensifica o movimento no comércio da Capital. Para atrair a clientela e vender ainda mais, os comerciantes apostaram em promoções com descontos de até 70%.

De acordo com dados fornecidos pela CDL-CG, (Câmara dos Dirigentes Lojistas de Campo Grande), é esperada uma movimentação média de pelo menos R$ 130 milhões a mais que o habitual. A Promo Centro, projeto idealizado pela CDL, que vai até o dia 12 de agosto, é um dos fatores para um aumento na expectativa, com uma previsão de incremento de R$ 50 milhões na arrecadação.

A Promo Centro conta com a participação de pelo menos 200 estabelecimentos comerciais, ofertando cinco mil itens com descontos que variam de 5% a 70%. Segundo o presidente da CDL-CG, Adelaido Vila, o Dia dos Pais é a segunda data especial do segundo semestre e tem grande importância, pois ajuda a movimentar todo o mês de agosto. “Acreditamos que teremos uma entrada em valores de até 130 millhões a mais circulando na economia de Campo Grande. Para reforçar isso tudo, estamos fazendo uma promoção gigantesca na área central, com o objetivo de intensificar as vendas, com mais de 200 lojas em promoção na Promo Centro. O foco é justamente as vendas para o Dia dos Pais”, explica o presidente.

Segundo a pesquisa de Intenções de Compras e Comemorações, realizada pelo IPF/MS (Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento da Fecomércio), em parceria com o Sebrae/MS, o comércio do Estado deve receber o aporte de R$ 360,66 milhões. O valor é 41% maior do que no ano passado, quando foram injetados R$ 256,68 milhões.

Movimento

O gerente regional do grupo Anita Calçados de Campo Grande e Dourados, Marcos Renato Esteves, explica que é esperado, em toda a rede, um crescimento de 30% em relação ao ano passado.

“O que a gente tem notado e percebido no piso de loja é uma faixa etária de presente para pais de 35 a 55 anos. A procura é de um produto mais clássico, não tão inovador ou moderno. Têm as ações nossas internas, com relação a descontos, aos produtos e oportunidades com preços especiais, o que tem ajudado bastante. Têm sido positivas todas essas ações internas, com relação a produtos e preços, é unir o útil ao agradável e a gente tem conseguido atingir esses objetivos, que é uma meta de 30% no crescimento devido às ações já programadas e em relação também ao que há de estoque”, pontua o gerente gente tem conseguido atingir esses objetivos, que é uma meta de 30% no crescimento devido às ações já programadas e em relação também ao que há de estoque”, pontua o gerente.

Segundo Esteves, a aposta deste mês de agosto são todos os itens do setor masculino, ou seja, sapatos, cinto, mochila, bolsa masculina, carteira e meia. O gerente afirma que é possível perceber uma evolução nas vendas e, por isso, para datas comemorativas, como o Dia dos Pais, toda a rede conta com um estoque arrojado para atingir os objetivos.

O gerente da loja Magazine Luiza, Wellington Servin, pontua que desde o último sábado (5), as vendas têm crescido consideravelmente. “Nos últimos meses a gente vinha sofrendo um pouco com o fluxo e nesse mês (agosto) está diferente. As vendas estão melhores que no ano passado. A partir do sábado passado já foi boa a procura de poltrona, barbeador, cortador de cabelo e celular, que são itens que a maioria das pessoas compra para presentear os pais”, comemora.

Por – Julisandy Ferreira

Confira mais notícias na edição impressa do Jornal O Estado do MS.

Acesse as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.