Colisão entre motos deixa dois mortos na MS-156, em Itaporã

Um grave acidente envolvendo duas motocicletas resultou na morte de dois homens na noite dessa quarta-feira (30), na rodovia MS-156, nas proximidades do distrito de Piraporã, em Itaporã, a cerca de 256 quilômetros de Campo Grande. As vítimas foram identificadas como Sílvio Pereira da Silva, de 42 anos, e Antônio Domingos Alves, de 60.

De acordo com informações preliminares, Sílvio ainda chegou a ser socorrido com vida e levado ao Hospital Municipal de Itaporã, mas não resistiu aos ferimentos. Já Antônio morreu no local do acidente, antes da chegada do resgate. Ambos apresentavam múltiplas fraturas.

Testemunhas relataram que Sílvio seguia em direção ao município de Douradina, onde participaria de uma confraternização na casa do cunhado, proprietário da motocicleta que ele pilotava. O pneu do veículo havia sido remendado pouco antes da viagem. A esposa da vítima seguia o trajeto em um carro logo atrás e presenciou o acidente. Abalada, ela não conseguiu relatar detalhes do ocorrido à polícia.

Equipes da Polícia Civil e da perícia estiveram no local para realizar os levantamentos iniciais. A dinâmica do acidente ainda está sendo apurada, mas há indícios de que a colisão frontal ocorreu em alta velocidade.

Após os trabalhos periciais, os corpos foram encaminhados ao Instituto Médico Legal (IML) de Dourados. As motocicletas envolvidas foram removidas da pista.

A Polícia Civil de Itaporã investiga as circunstâncias da tragédia.

