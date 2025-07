“Não resisti”: pai é preso após confessar estupro de filha de 1 ano e 9 meses e polícia investiga o caso

A Polícia Civil de Mato Grosso do Sul está investigando um crime de estupro de vulnerável com resultado morte, ocorrido nessa quarta-feira (9), no município de Camapuã, distante SS quilômetros de Campo Grande. O pai da vítima, um homem de 28 anos, foi preso em flagrante após confessar ter abusado sexualmente da própria filha, uma menina de apenas 1 ano e 9 meses de idade.

De acordo com a Polícia Civil, o caso foi descoberto após a mãe da criança levá-la ao atendimento médico com sinais de insuficiência respiratória. A bebê estava em acompanhamento constante por causa de uma traqueostomia. Durante o atendimento no posto de saúde da Vila Industrial e, posteriormente, no hospital municipal, os profissionais de saúde identificaram vestígios de abuso sexual, o que levou à comunicação imediata às autoridades policiais.

Uma equipe da Delegacia de Polícia de Camapuã foi até o hospital, onde iniciou as primeiras diligências. Segundo o delegado Matheus Vital, responsável pela investigação, o pai da criança confessou espontaneamente aos policiais que havia “mexido” com a filha. Em interrogatório oficial, ele reafirmou os abusos, admitindo ter cometido atos libidinosos contra a bebê.O homem afirmou que foi abusado na infância por um primo e que, apesar do arrependimento, acabou repetindo o crime com a própria filha. Ele também pediu tratamento médico e psicológico, dizendo estar “muito mal”.

“Ele confessou que praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Diante disso, recebeu voz de prisão e foi indiciado pela prática do crime de estupro de vulnerável com resultado morte. A prisão preventiva já foi representada ao Judiciário”, afirmou o delegado.

A criança, que não resistiu aos ferimentos, teve o óbito confirmado ainda na manhã desta quarta-feira. O corpo foi encaminhado ao Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Costa Rica para a realização de exames necroscópico e sexológico, que devem ajudar a confirmar a extensão das agressões. Antes de morrer em decorrência de abuso sexual cometido pelo pai, a menina de 1 ano e 9 meses já apresentava sinais de negligência nos cuidados com a traqueostomia. Em atendimento anterior em Campo Grande, foi diagnosticada com larvas, piolhos e pneumonia. O caso é investigado pela Polícia Civil sob sigilo.

