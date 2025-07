Funsat oferece 2.071 vagas de emprego nesta quinta-feira (10) em Campo Grande

Nesta quinta-feira (10), estão disponíveis 2.071 vagas de emprego em Campo Grande, conforme divulgado pela Funsat (Fundação Social do Trabalho). As oportunidades abrangem 131 cargos distintos, sendo que boa parte não exige experiência prévia.

Entre os destaques, há 10 vagas voltadas exclusivamente para pessoas com deficiência, distribuídas nas seguintes funções: auxiliar de linha de produção (5), empacotador à mão (2), agente de saneamento (1), almoxarife (1) e auxiliar administrativo (1).

Do total, 1.530 oportunidades são consideradas de “perfil aberto”, ou seja, destinadas a candidatos sem experiência anterior. Algumas dessas funções são: lavador de ônibus (20), motorista de ônibus urbano (20), coletor de lixo (20), atendente de padaria (11), assistente de vendas (7), estoquista (5), jardineiro (2), auxiliar de escritório (1), soldador (1) e gente de pátio (1), entre outras.

As ocupações com maior número de vagas são: operador de caixa (311), repositor de mercadorias (281), auxiliar de limpeza (179), operador de processo de produção (100), operador de telemarketing ativo (101), auxiliar de linha de produção (78), auxiliar nos serviços de alimentação (70), auxiliar de logística (64), atendente de lanchonete (51) e açougueiro (56).

Serviço: Funsat está localizada na Rua 14 de Julho, 992 – Vila Glória, em Campo Grande e está em funcionamento das 7h às 17h.

