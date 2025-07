Trabalhador morre após sofrer grave acidente durante manutenção em empresa de Campo Grande

Djalma Silva de Barros, de 54 anos, morreu na tarde dessa quarta-feira (9) após sofrer um acidente de trabalho durante um serviço de manutenção em uma empresa localizada no bairro Parque Residencial Maria Aparecida Pedrossian, em Campo Grande (MS).

O acidente ocorreu por volta das 11 horas da manhã, enquanto Djalma atuava com sua equipe em uma estrutura da empresa. Segundo as informações apuradas, no momento em que ele realizava a transferência de um cabo de segurança de um lado para o outro da estrutura, a fixação da trava de segurança ainda não havia sido concluída. Durante esse procedimento, a base onde ele pisava cedeu, provocando a queda.

Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foram acionadas e realizaram o socorro no local. Djalma foi encaminhado em estado grave à Santa Casa de Campo Grande, onde deu entrada com múltiplas lesões.

O boletim médico apontou fraturas cranianas, hemorragia subaracnoide (sangramento no cérebro), edema cerebral e sinais de hipertensão intracraniana. Apesar dos esforços da equipe hospitalar, o trabalhador evoluiu para morte cerebral e teve o óbito confirmado às 16 horas.

O caso foi registrado como “morte a esclarecer” e deverá ser investigado pelas autoridades competentes. Ainda não há informações se a empresa onde o acidente aconteceu adotava todas as normas de segurança exigidas por lei.

Djalma era conhecido entre os colegas pela dedicação ao trabalho. Familiares e amigos lamentam a tragédia e cobram respostas sobre as circunstâncias do acidente.

