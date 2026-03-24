Pai e tio são suspeitos de estuprar meninas de 11 e 4 anos em Anhanduí

Um homem, de 32 anos, é suspeito de estuprar a própria filha, de 11 anos. O caso aconteceu em Anhanduí, e foi denunciado pela mãe da vítima. Segundo o relato da garota, o tio, de 65 anos, também teria praticado os abusos contra ela e a irmã, de apenas 4 anos.

Segundo informações do boletim de ocorrência, a mãe das vítimas relatou que estava conversando com a mais velha sobre período menstrual e gravidez quando a menina disse que o sêmen continha proteína. Assustada, a mulher, de 35 anos, passou a questionar a filha que contou sobre os abusos.

A menina contou que quando permanecia sob os cuidados do pai, que tem a guarda compartilhada das filhas, o homem a obrigava a fazer sexo oral nele sob o pretexto de que ela estaria muito magra e que deveria ingerir o sêmen por ter proteína. Quando questionada sobre não ter contado para a mãe antes, a criança afirmou que o tio também a estuprava.

Segundo o relato, o idoso dava beijos na boca dela e da irmã e também tocava suas partes íntimas com a mão e a língua. O homem também teria dito que a menina de 4 anos seria sua “namorada”.

Com isso, a mulher decidiu procurar a PM (Polícia Militar) e o caso foi registrado como estupro de vulnerável. Os dois acusados ainda não foram encontrados porque estariam trabalhando em outra cidade.

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