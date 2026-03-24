Mulher é presa por agredir a própria mãe em Dourados

Uma mulher, de 42 anos, foi presa na noite dessa segunda-feira (23), após agredir a própria mãe, de 64 anos. O caso ocorreu no Jardim Santo André, em Dourados. Segundo familiares, os episódios de agressão da filha contra a mãe são frequentes, mas a vítima tinha receio de denunciar.

A equipe da Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal foi acionada por volta das 18h45 pela Central de Comunicação e Monitoramento. No local, uma sobrinha da vítima relatou que encontrou a tia atacando fisicamente a avó com socos e empurrões na região do peito e do tórax, após ouvir gritos vindos de dentro da casa. Ao tentar intervir, ela também foi agredida.

Durante a abordagem, a suspeita apresentou resistência, comportamento agressivo e desobediência às ordens policiais, tentando se desvencilhar da equipe. A agressora foi detida e levada à Delegacia de Polícia Civil para as providências legais.

As vítimas foram posteriormente à unidade policial e solicitaram medidas protetivas de urgência.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram