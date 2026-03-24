Verruck faz balanço e aponta desenvolvimento sustentável como marca da gestão

“São 10 anos, o grande legado é a transformação econômica do estado e o conceito de desenvolvimento sustentável”. Foi assim que o secretário de Estado da Semadesc (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento, Ciência, Tecnologia e Inovação), Jaime Verruck, resumiu a própria gestão ao anunciar o balanço de uma década à frente da pasta.

A declaração foi feita na segunda-feira (23), durante a abertura da COP 15 no Bosque Expo, quando o secretário detalhou que o principal resultado do período foi alinhar crescimento econômico com preservação ambiental — um modelo que, segundo ele, passou a orientar as decisões estratégicas do Estado.

“A gente conseguiu ampliar preservação com desenvolvimento. Diversificamos a base econômica, crescemos a economia, meu legado é o crescimento e o desenvolvimento sustentável do Mato Grosso do Sul”, completou.

À frente da Semadesc desde 2015, Verruck destacou que o Estado deixou de depender de setores tradicionais e ampliou a matriz produtiva, com atração de investimentos e fortalecimento de novas cadeias econômicas. Para ele, essa mudança consolidou Mato Grosso do Sul em um novo patamar de competitividade, sem abrir mão da agenda ambiental.

A saída do cargo, já prevista, ocorre dentro do prazo de desincompatibilização exigido pela legislação eleitoral. Verruck deixa a função até dia 1º de abril para disputar uma vaga na Câmara Federal nas eleições de 2026.

O atual secretário-adjunto, Artur Falcette, deve assumir o comando da Semadesc, com a expectativa de manter as políticas implementadas ao longo dos últimos anos.

Verruck afirmou que encerra o ciclo com a avaliação de que o modelo de desenvolvimento sustentável adotado no Estado deve ter continuidade, servindo como base para o crescimento econômico nos próximos anos.

Por Sarah Chaves