Pai é preso suspeito de estuprar a própria filha em Camapuã

Caso veio à tona após relato na escola e mobilizou atendimento médico e rede de proteção

Na últiam quinta-feira (26), um homem de 43 anos foi preso após a própria filha, de 14 anos, denunciar uma situação de violência sexual dentro de casa, em Camapuã, interior de Mato Grosso do Sul.

Segundo o Coxim Agora, o caso só foi descoberto depois que a adolescente contou o que vivia à equipe da escola, o que levou ao acionamento da rede de proteção e ao encaminhamento para atendimento médico. A situação ocorria desde quando ela tinha 11 anos e era mantida em silêncio por meio de ameaças. O caos mais recente teria sido no último dia (25).

Exames realizados apontaram indícios compatíveis com o relato da jovem. O homem foi localizado em uma área rural e detido, enquanto a adolescente segue sob acompanhamento e proteção.

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