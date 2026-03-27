Eventos provocam interdições em vias de Campo Grande no fim de semana

Bloqueios totais e parciais ocorrem em diferentes bairros nos dias 28 e 29 de março

A Agetran (Agência Municipal de Transporte e Trânsito) informou que diversas vias de Campo Grande terão interdições ao longo deste fim de semana, nos dias 28 e 29 de março. As mudanças ocorrem em razão de eventos comunitários, sociais e religiosos programados para diferentes regiões da cidade.

Segundo a agência, haverá bloqueios totais e parciais, além de desvios pontuais para garantir a segurança de pedestres e motoristas. A orientação é que condutores redobrem a atenção à sinalização provisória e busquem rotas alternativas sempre que possível.

No sábado (28), a Avenida Engenheiro Amélio de Carvalho será interditada entre as ruas Sagarana e Edmundo de Almeida, das 9h às 22h, para o evento “Meu Bairro é Show”. No mesmo dia, das 8h às 22h, a Travessa da Lagoa terá bloqueio entre as ruas Nova Tiradentes, Canindé e Antônio Marques, durante uma ação social.

Também no sábado, a Rua Leolina Dias Martins, na esquina com as ruas Patrocínio e Castorina, ficará interditada das 16h às 23h para o evento “Paquera no Bairro”. Já na Avenida Manoel da Costa Lima, nº 2369, haverá interdição apenas da faixa de estacionamento, das 8h às 14h, para a realização de um evento religioso em formato drive-thru de oração.

No domingo (29), a Avenida Florestal terá interdição parcial, das 6h30 às 12h, entre as ruas Canjerana e Pequi, com bloqueio de uma pista no sentido da Avenida Presidente Vargas, para a realização de um desfile comunitário.

Ainda no domingo, às 7h30, ocorre uma procissão religiosa com saída da Rua Padre João Crippa, nº 3560, seguindo pela Rua Rachid Neder, passando pela rotatória da Rua 14 de Julho e retornando à Igreja Matriz São Francisco de Assis.

A Avenida Marinha, nº 725, será interditada entre as ruas do Porto e Península, das 15h às 23h59, para o evento “Paquera na Avenida”. Já a Rua Heitor Vieira de Almeida, nº 465, entre as ruas Veranópolis e Lagoa Azul, terá bloqueio das 9h às 11h30 para uma festa beneficente.

A Agetran reforça que as alterações são temporárias e visam garantir a organização e a segurança durante os eventos programados.

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