Enteada encontra homem esfaqueado no sofá e mãe desaparece

Um homem de 53 anos foi encontrado esfaqueado deitado no sofá, pela enteada, na noite de ontem (27), no Bairro Residencial Mata do Jacinto, em Campo Grande. A vítima foi encaminhada para Santa Casa, onde se encontra em observação.

Conforme relatado pelo boletim de ocorrência, a mulher chegou na residência por volta das 23h30, quando viu o padrasto deitado no sofá com hematomas na cabeça e uma facada no lado direito do abdômen. De acordo com relatos da enteada, ele estava desorientado e disse que os machucados é por conta de uma briga em um bar.

Em depoimento na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac/ Centro) a mulher disse que o homem estava em companhia de sua esposa quando brigou no bar. Logo após, foi embora do local, mas ao chegar no portão da residência sentiu uma pancada na cabeça e uma facada, não se lembrando de quem seja que fez isto.

Ele apenas entrou na casa e deitou no sofá para esperar socorro. A enteada ainda o questionou perguntando de sua esposa, mas ele não soube responder. A filha da mulher também foi questionada pelos familiares da vítima, que também não soube responder o paradeiro da mãe.

O caso foi registrado como lesão corporal dolosa.

