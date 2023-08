Pai e filho são suspeitos de espancar homem durante briga em estacionado de bar

Um homem de 41 anos, foi espancado por um grupo de seis pessoas, liderado pelo pai e filho, na noite da última sexta-feira (25), em Bataguassu, a 313 quilômetros de Campo Grande. De acordo com a polícia, a vítima foi socorrida inconsciente pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao hospital do município e logo após transferida para a Santa Casa da Capital.

Conforme informações do site Cenário MS, testemunhas relataram que a vítima saia de bar, na avenida Aquidauana, em companhia de um amigo. Ele e o colega manobrava o veículo, quando um dos agressores, em uma moto Hornet, o abordou no estacionamento, após o carro ter encostado no para-lamas da motocicleta, quando iniciou a discussão.

Ainda segundo site local, logo após por volta de meia-noite, a vítima e um amigo foram até uma lanchonete na rua São Bento, no Bairro São Francisco, quando o pai de 41 anos, junto com o filho e os demais agressores já aguardavam a vítima. O homem foi agredido com vários chutes e socos até desmaiar. Em seguida, o grupo começou a depredar o veículo, quebrando os vidros e furando os pneus. O celular da vítima também foi destruído.

Segundo testemunhas que presenciaram as agressões, a dona da lanchonete tentou intervir, mas foi ameaçada de morte.

A vítima sofreu múltiplas fraturas na cabeça, teve costelas quebradas e hemorragia interna. Ele foi encaminhado gravemente para o Centro de Tratamento Intensivo (CTI) e foi encaminhado em Campo Grande, onde se encontra em observação.

O caso foi registrado na delegacia do município e a Polícia Civil já iniciou a investigação. Até o momento, ninguém foi preso.

