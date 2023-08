Horóscopo do dia: Previsão de hoje para o seu signo

Signos

Áries (de 21/3 a 20/4)

Você começa a semana com foco total na carreira e não vai poupar esforços para alcançar seus objetivos. No final da manhã, a Lua se muda para Aquário e seu jeito altruísta fica mais evidente, assim como a disposição para estender a mão se algum amigo ou pessoa próxima estiver precisando de ajuda. As vibes poderosas das estrelas favorecem os relacionamentos e você pode se destacar em uma sociedade ou parceria com alguém do seu círculo de amizades. Com tantas good vibes, você e o mozão vão se entender às mil maravilhas sem fazer esforço! A conquista pode surpreender e uma amiga talvez desempenhe o papel de cupido se está só.

Touro (de 21/4 a 20/5)

Segundou, Touro, e você vai esbanjar otimismo e bom humor para começar o dia com o pé direito. Tarefas feitas em equipe correm melhor pela manhã, especialmente se envolver viagem ou contato com pessoas de fora. Depois, a Lua entra no ponto mais alto do seu Horócopo e garante que o seu foco vai se voltar para a carreira. É hora de fazer planos para o futuro, alguns ajustes na vida profissional e batalhar para conseguir o reconhecimento que merece. Cuidados extras com a aparência garantem elogios e pode dar o impulso que faltava para fisgar aquele crush disputado. Se tem compromisso, é um bom momento para conversar sobre o futuro com o mozão.

Gêmeos (de 21/5 a 20/6)

Logo cedo, você terá pique de sobra para fazer algumas mudanças que vinha empurrando com a barriga, Gêmeos. Aliás, se quer trocar de carreira, fazer algo mais radical na aparência ou se está atrás de um novo emprego, essa é a hora de colocar suas ideias em prática. No final da manhã, a Lua entra em Aquário e desperta seu lado curioso, favorecendo os estudos ou planos para uma viagem. O astral fica mais descontraído e também favorece a convivência amigável com os colegas e pessoas próximas. A paquera promete muitas novidades, seja pessoalmente ou nas redes sociais. Seu bom humor tem tudo para encantar o mozão, assim como a sua ousadia.

Câncer (de 22/6 a 22/7)

Segundou, Câncer, e a sua habilidade para lidar com as pessoas ajuda a manter um astral mais harmonioso à sua volta, seja em casa ou com os amigos. No trabalho, aproveite para encerrar assuntos pendentes antes de se envolver em novas tarefas. Mais tarde, a sua intuição vai fazer hora extra e você pode descobrir um segredo se seguir seus instintos. Mudanças em casa estão com a corda toda e você pode iniciar uma reforma ou pensar em trocar de endereço se não está contente com seu cantinho. Tá na pista? A atração física movimenta a paquera e traz algumas surpresas. Com o mozão, é a vez da paixão apimentar os momentos de intimidade. Credo, que delícia!

Leão (de 22/7 a 22/8)

Você vai mergulhar no trabalho hoje sem ficar enrolando, sinal de que a sua produtividade tem tudo para crescer e impressionar! Priorize as tarefas mais chatas, assim, dá para aproveitar melhor essas vibes positivas e dar aquela adiantada no serviço. No final da manhã, a Lua brilha em Aquário e ajuda você a se entender melhor com os colegas ou com pessoas próximas. Tudo o que fizer em parceria tem mais chance de sucesso depois do almoço! Mas é à noite que a sua estrela vai brilhar nos relacionamentos e o romance promete momentos maravilindos e com muita harmonia. Se anda sonhando com compromisso, saiba que um lance recente pode se firmar.

Virgem (de 23/8 a 22/9)

A sorte vai sorrir para você nesta segundona e há chance de se dar bem até ao fazer uma fezinha! Diplomacia, carisma e criatividade também serão trunfos importantes para melhorar o relacionamento com clientes, colegas e público em geral. E com a entrada da Lua em Aquário, seu jeito prático de lidar com as tarefas ganha destaque na hora de resolver qualquer pendência, seja no trabalho ou em outra área. A saúde também sai ganhando com alguns cuidados simples, mas que você nem sempre leva em conta. Você tem tudo para se destacar na paquera pela manhã, por isso, adiante os contatinhos. Se tem compromisso, talvez precise de mais empenho para animar o romance.

Libra (de 23/9 a 22/10)

Segundou, meu cristalzinho, e assuntos familiares ganham destaque pela manhã. Aproveite para organizar as coisas logo cedo, resolver pendências em casa e dar uma mãozinha a um parente que está precisando. E as coisas só melhoram com a Lua de mudança para o seu paraíso astral no final da manhã! Você pode fazer contatos com mais facilidade no trabalho, mostrar suas ideias e cuidar de tarefas que exigem criatividade. O romance e a conquista prometem fortes emoções, e você tem tudo para brilhar nos assuntos do coração. Seu charme estará irresistível e vai ser difícil lidar com tantos contatinhos ao mesmo tempo. Se joga sem medo!

Escorpião (de 23/10 a 21/11)

Pela manhã, tire proveito do seu raciocínio rápido e da sua habilidade para se comunicar, que estarão em alta. Vai ser fácil trocar ideias com os colegas e lidar com o público em geral. Depois, assuntos antigos ou ligados à família ganham destaque com a entrada da Lua em Aquário. No trabalho, bom-senso e praticidade serão importantes para colocar as coisas em ordem e dar andamento às tarefas de rotina. Quem trabalha em casa, com produtos ou serviços para o lar, tem tudo para se destacar. O romance recebe a proteção das estrelas! Você e o mozão podem curtir um programinha caseiro e mais íntimo. Se está de olho em alguém, suas chances de sucesso serão maiores logo cedo.

Sagitário (de 22/11 a 21/12)

Segundou, Sagita, e você começa a semana com facilidade para lidar com dinheiro, identificar boas oportunidades de negócios e até para negociar um aumento ou bônus no serviço. Com a Lua de mudança para Aquário no final da manhã, tudo indica que estará mais falante do que o normal, o que ajuda a expandir seus contatos. Mas faça um esforço para manter o foco nas tarefas, tirando proveito das suas habilidades de comunicação. O astral também fica mais leve em todas as áreas e podem surgir novidades na paquera. Espalhe seu charme por aí! É um ótimo momento para falar com o mozão e esclarecer qualquer coisa que estiver incomodando.

Capricórnio (de 22/12 a 20/1)

Com disposição para encarar a segundona e correr atrás dos seus interesses, você tem tudo para começar a semana com o pé direito, meu cristalzinho! A Lua também envia excelentes energias para tudo o que envolve dinheiro ou finanças em geral a partir do final da manhã. Se está sonhando em encher o bolso, vai ser preciso pegar firme no serviço, afinal, o dinheiro não cai do céu. A boa notícia é que o seu esforço tem tudo para ser reconhecido e pode render frutos lá na frente. Controle o apego excessivo se está a fim de transformar uma paquera em algo mais sério para não espantar o crush. Com o mozão, podem surgir boas novas envolvendo as finanças do casal.

Aquário (de 21/1 a 19/2)

Talvez você esteja mais reservado logo cedo, Aquário, mas sua intuição estará tinindo e pode mandar avisos importantes, inclusive para você encher os bolsos! Com a Lua de mudança para o seu signo mais tarde, tudo indica que suas energias estarão recarregadas. A convivência com os colegas ganha um pouco mais de otimismo e bom humor, o que deve facilitar as tarefas feitas em grupo. Se andava pensando em fazer um curso, ou se precisa se dedicar mais aos estudos, vá em frente. As estrelas anunciam good vibes para a vida amorosa, em geral! A paquera pode emplacar, mas dependerá da sua iniciativa. Seu jeito descontraído vai deixar o mozão ainda mais caidinho por você.

Peixes (de 20/2 a 20/3)

Nesta segunda, você tem tudo para alimentar grandes sonhos logo cedo e começar a semana com a corda toda. As amizades também recebem excelentes energias e poderá contar com o pessoal para o que precisar. Depois, a Lua passa a infernizar seu astral e seu pique pode cair um pouco. Mas você conta com intuição e praticidade para resolver muita coisa no trabalho, especialmente se puder trabalhar no seu canto, sem interagir com muita gente. Mais tarde, vale reservar um tempo para refletir e rever algumas coisas que precisam ser ajustadas, inclusive aquela paquera que não tem rolado como esperava. Você e o mozão podem se distanciar um pouco.