Confira a coluna “Conectado”

Coletiva

Nesta segunda-feira (28), acontece, na UFMS, o lançamento do vestibular e do passe estudantil 2024. Em entrevista coletiva com o reitor, Marcelo Turine, e com o pró-reitor de Graduação, Cristiano Costa Argemon Vieira, os dois falam sobre os processos seletivos de ingresso aos cursos de graduação, a partir das 8h30, na sala de atos da Reitoria, com transmissão ao vivo pela TV UFMS. Os jornalistas e órgãos de imprensa que quiserem cobrir o evento, devem confirmar presença pelo e-mail: jornalismo. [email protected].

Tucanos

…E a semana fechou com o governador Eduardo Riedel (PSDB-MS) e o presidente do PSDB liderando a comitiva dos deputados federais tucanos, Geraldo Resende, Dagoberto Nogueira e Beto Pereira no seminário “Diálogos Tucanos”, realizado pelo presidente nacional do partido, Eduardo Leite, em Brasília. Depois da realização dos “Diálogos Tucanos” em vários Estados brasileiros, o PSDB fechou os dirigentes nacionais, onde definiram rumos e estratégias, alinhadas à nova realidade brasileira. Para Reinaldo Azambuja, essa síntese transmite muito bem a visão de país: “Um Brasil que oferece igualdade de oportunidades para quem está chegando e que enfrenta e corrige as desigualdades para quem, infelizmente, foi deixado para trás. Um país mais próspero e produtivo, mais justo com seus filhos, mais livre, mais verde e mais relevante para o mundo”, resumiu.

Campo Grande

E a nossa querida Cidade Morena completou seus 124 anos e a coluna deixa sua homenagem à cidade de um povo acolhedor, hospitaleiro, de gente bonita e trabalhadora. Praças aconchegantes, arborizadas e entretenimento para todas as idades. Acolhe bem os seus imigrantes e a todos que buscam, aqui, sua colocação. Em meio ao amor, contestação e sonho, tornou-se a capital administrativa de MS. A capital política do Estado, criado com a promessa de induzir o desenvolvimento. Mais do que isso, Campo Grande nasceu para ser cidade moderna, inovadora e mais humana.

Campo Grande 1

Porém, na prática, a gênese da cidade e as relações sociais estabelecidas em seu processo rotineiro demonstra contradições. A exploração desumana da mão de obra, os pedintes e marginalizados das velhas e novas rodoviárias, das esquinas e ruas nos sinais, do centro e bairros. Os “invasores” das áreas sem qualquer infraestrutura e a exclusão do acesso a eles. Mesmo com tanta reza de padres, crentes e políticos para salvá-los, frustram boa parte da expectativa de uma capital para todos.

Urbanamente desordenada, politicamente populista, socialmente excludente e ambientalmente predatória.

A cidade que queremos passa pela multiplicação daquilo que nasceu de bom por meio da luta e da dedicação de sua gente. E que, ao invés de indiferença e ódio, plantaram esperança no nosso chão. Nossa safra de boas práticas, experiências e avanços não é pequena. Há que se registrar a força cultural dos artistas de nossa terra, a culinária ofertada em milhares de estabelecimentos e feiras da cidade, a música, o teatro, as artes plásticas, o cinema e os festivais criam a alma da Cidade Morena.

Campo Grande 2

A ocupação criativa que foi implementada em diversos espaços públicos. A solidariedade de incontáveis instituições e organizações da sociedade civil, que atendem os vulneráveis. O engajamento das lideranças religiosas sérias na promoção da paz social. A luta política que nos permitiu avanços legislativos e sociais.

Mas há motivos para indignação, como a mobilidade urbana, que não foi pensada para uma capital de quase 1 milhão de habitantes e maltrata o usuário de transporte coletivo e os de veículos que se veem cercados de dúvidas de percurso. A gestão desumanizada da saúde, em que os usuários são recebidos em postos de saúdes insalubres. Façamos do amor a essa “aldeia” um canto de liberdade, de inclusão e de cuidado com a natureza, uma ferramenta de humanização, a partir da integração, do cuidado com a nossa linda cidade e de sua gente, nosso lema central. Nossa Morena ainda é uma jovem menina dos ipês-amarelos, brancos, rosas e roxos e um lugar muito bom de se viver. Parabéns, Morena linda!

Empréstimos

…E o Conselho Monetário Nacional aprovou alterações no limite anual para a contratação de operações de crédito em 2023, para Estados e municípios para R$ 12 bilhões. Segundo o colegiado, R$ 9 bilhões serão para operações com garantia da União e R$ 3 bilhões para operações sem garantia. O novo limite entra em vigor em 1º de setembro. Segundo o Ministério da Fazenda, a orientação foi motivada pelo custo significativamente menor das operações para entes subnacionais, bem como pelos novos instrumentos de garantias às PPPs ofertados pelo Tesouro Nacional. Segundo o CMN, a decisão está “alinhada às projeções de resultado primário”, para Estados e municípios, dentro da Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2023.

Inferno

E a semana termina com mais um capítulo do inferno astral que vivem os Bolsonaro, chamados, carinhosamente, nas redes sociais, de “familícia”. Para quem pode achar exagero o apelido, com exceção da filha mais nova do presidente, que é menor de idade, todos os filhos e a mulher Michelle estão metidos em alguma encrenca. A estratégia agora é apelar para a narrativa da “perseguição”, explica Mariliz Pereira Jorge, na coluna “De Tédio a Gente Não Morre”.

Por – Bosco Martins.

