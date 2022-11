Pai e filho são amarrados e mantidos em mata após golpe

Na tarde da última quinta-feira (17), pai e filho foram amarrados e mantidos em uma mata, próxima a Dourados, município localizado a 228 km de Campo Grande. Ambos caíram em um golpe de “falso frete” e tiveram o caminhão levado pelos criminosos após “contratação” para transportar uma carga de areia.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, o homem de 33 anos recebeu uma solicitação de serviço de transporte, por meio de um aplicativo de mensagem. Após combinar valor e local, ele e o pai se deslocaram e chegaram no ponto combinado, dirigindo o caminhão, modelo VW 13180, branco.

No local, acabaram abordados por trio armado que anunciou o roubo. Em seguida, foram amarrados e mantidos em uma mata próxima. Os ladrões levaram o caminhão, 300 reais em espécie e um aparelho de telefone celular.

Depois que conseguiram se soltar, pai e filho procuraram a Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da região de Dourados.

Na noite do mesmo dia, conforme apuração do jornal Dourados News, agentes do DOF (Departamento de Operações de Fronteira) recuperaram o veículo na região de Naviraí. Ainda não há informações sobre o estado do caminhão.

Ainda não foi realizada nenhuma prisão e o caso foi registrado como roubo na Depac de Dourados.

Com informações do jornal Dourados News

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.

Leia também: