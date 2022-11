Acordo sobre cotas de importação é assinado pelo Brasil e Reino Unido

As negociações relacionadas à repartição do volume das cotas tarifárias de importação (TRQs) da União Europeia (UE) foram concluídas entre o Brasil e o Reino Unido.

Essa conversa foi necessária, já que os britânicos saíram do Brexit. Um memorando foi assinado nesta quinta-feira (17) na Organização Mundial do Comércio (OMC) por representantes dos dois países, de acordo com uma nota conjunta dos ministérios de Relações Exteriores; Economia; e Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa).

De acordo com a Mapa, o acordo foi assinado após quatro anos de negociações e será o responsável por proporcionar ajustes da repartição aplicadas provisoriamente pelo UE e Reino Unido desde 2021.

Com esse acordo, é garantido que o Brexit não irá prejudicar os fluxos comerciais regulares de produtos agrícolas e não agrícolas do Brasil com a União Europeia e o Reino Unidos. Os volumes negociados tiveram como base as exportações brasileiras de períodos anteriores para os países europeus.

O Brasil já havia concluído as negociações com a UE em 14 de setembro. Em nota, o Mapa explicou que após a conclusão dos trâmites de formalização do acordo de maneira interna dos dois parceiros e no âmbito da OMC, o resultado será incorporado às listas de compromissos da Organização Mundial do Comércio.

Seguindo as regras da OMC, os detalhes do acordo ainda são reservados. O Brasil espera que as novas condições sejam implementadas de forma rápida, para que os exportadores brasileiros possam se beneficiar já no início do segundo semestre de 2023.

Com informações do Canal Rural.

