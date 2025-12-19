Pai e filho armados invadem casa e agridem idosa durante ataque no Jardim Cerejeiras

Pai e filho, de 58 e 30 anos, invadiram uma residência e agrediram uma idosa de 65 anos na noite de quinta-feira (18), no Jardim Cerejeiras, em Campo Grande. Segundo a PM (Polícia Militar), os autores estavam armados com uma espingarda e agiram de forma violenta ao não encontrarem o neto da vítima, que era o alvo da ação.

Conforme registrado no boletim de ocorrência, os suspeitos entraram à força na casa em busca do neto da idosa. Como ela não soube informar o paradeiro do familiar, acabou sendo agredida. Os autores a empurraram contra a parede e desferiram tapas em seu rosto.

Ainda de acordo com o relato policial, pai e filho danificaram uma porta e uma janela do imóvel. Antes de fugirem, roubaram o aparelho celular da vítima e a ameaçaram de morte, o que intensificou a gravidade da ocorrência.

A Polícia Militar foi acionada e realizou diligências pela região. Um dos envolvidos, o homem de 58 anos, foi localizado pouco tempo depois em um bar nas proximidades, onde estava ingerindo bebida alcoólica. Ele apresentava sinais de embriaguez e, durante a abordagem, admitiu ter desavenças com o neto da vítima.

O suspeito foi preso em flagrante e encaminhado à Depac-Cepol (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário do Centro Especializado de Polícia Integrada). Ele deve responder por roubo majorado pelo concurso de pessoas. O segundo envolvido, de 30 anos, não havia sido localizado até o registro da ocorrência.

