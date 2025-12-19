Homem persegue ex-companheira e exige volta do namoro, no Bairro Vila Nasser

Um homem, de 36 anos, foi preso por perseguir e exigir a volta do namoro com a companheira, de 31 anos. O caso aconteceu na Rua Estevão de Mendonça, localizada no Bairro Vila Nasser, em Campo Grande, durante a noite dessa quinta-feira (18).

Segundo informações do boletim de ocorrência, a Polícia Militar foi acionada para atender um caso de quebra de medida protetiva de urgência. Ao chegar no endereço indicado, encontrou o suspeito do lado de fora do imóvel.

Em contato com a moradora da casa, os militares foram informados que o suspeito chegou ao local chutando o portão e gritando que não aceitava o fim do relacionamento, por isso foi até o local para exigir a volta do namoro, dizendo que não iria embora.

Ele estava com uma mochila, contendo roupas e documentos pessoais, que jogou por cima do muro da ex. Diante do relato, ele acabou sendo detido em flagrante e levado para Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher), onde os fatos foram registrados como perseguição e violência doméstica.