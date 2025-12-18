Homem de 39 anos vai preso por descumprimento de medidas protetivas em Campo Grande

Suspeito foi detido após insistir em contato e adotar comportamento intimidatório contra ex-companheira, mesmo após decisão judicial

Um homem de 32 anos foi preso nesta quinta-feira (18), em Campo Grande, por determinação da Justiça, após uma série de episódios envolvendo violência psicológica contra a ex-companheira, de 39 anos. A prisão preventiva foi decretada diante do descumprimento de medidas protetivas já estabelecidas anteriormente.

Segundo informações levantadas ao longo das investigações, após o fim do relacionamento, o homem passou a manter uma postura insistente e intimidatória, tentando contato de forma recorrente por meio de ligações telefônicas e mensagens de áudio com conteúdo agressivo. As ações teriam causado medo e instabilidade emocional à vítima.

Com a reincidência das condutas e a desobediência às determinações judiciais, a Justiça entendeu ser necessária a adoção da medida preventiva, com o objetivo de preservar a segurança da mulher e impedir novos episódios.

A prisão ocorreu no local de trabalho do suspeito, uma serralheria situada na Vila Carvalho, na Capital. Após os procedimentos legais, ele foi conduzido à delegacia, onde permanece.

