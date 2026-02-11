Pai de santo é preso suspeito de abusar de fiéis menores durante rituais religiosos em Campo Grande

Investigação aponta que suspeito se aproveitava da posição de liderança espiritual para ganhar confiança das vítimas; Caso segue sendo monitorado

Um homem de 63 anos, que atua como pai de santo em um centro de umbanda em Campo Grande, foi preso na manhã desta quarta-feira (11), suspeito de cometer crimes sexuais contra mulheres frequentadoras do local. A prisão ocorreu após investigações conduzidas pela delegacia especializada no atendimento a crianças e adolescentes.

O caso começou a ser investigado em novembro de 2025, quando uma mulher procurou as autoridades e relatou ter sido vítima de abuso quando tinha 12 anos. Conforme o depoimento, o suspeito afirmava estar incorporado por uma entidade espiritual e, sob esse argumento, realizava supostos rituais que, segundo a investigação, eram utilizados para cometer os crimes.

Além desse relato, outras duas investigações envolvendo vítimas diferentes estão em andamento. As denúncias indicam que o homem teria se aproveitado da posição de liderança religiosa para conquistar a confiança das frequentadoras do centro espiritual.

A prisão foi autorizada pela Justiça após análise das provas reunidas durante as investigações, considerando a gravidade das denúncias e a necessidade de proteger as vítimas e garantir o andamento do processo.

Durante o cumprimento do mandado, o suspeito foi levado para a delegacia especializada, onde foram adotadas medidas como coleta de depoimentos, encaminhamento das vítimas para exames e aplicação de medidas protetivas para preservar a integridade física e emocional das denunciantes.

Ainda durante a ação, uma espingarda foi encontrada no centro religioso. Como o armamento não possuía documentação, o homem também passou a responder por posse irregular de arma de fogo.

Em depoimento, o suspeito afirmou que, durante os rituais, não teria consciência das próprias ações. A versão será analisada e confrontada com os demais elementos reunidos na investigação.

Após os procedimentos, o homem foi encaminhado ao sistema prisional, onde permanece à disposição da Justiça. As investigações continuam para o completo esclarecimento dos fatos e para identificar possíveis outras vítimas.

Autoridades reforçam a importância de denúncias em casos de violência, especialmente quando envolvem crianças e adolescentes, para que os crimes possam ser investigados e interrompidos.

