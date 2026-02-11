MS pode registrar até 50 mm de chuva e ventos de 60 km/h nesta quarta (11)

Alerta de perigo potencial segue até a noite e abrange todos os municípios do Estado

Mato Grosso do Sul pode registrar chuva de até 50 milímetros ao longo desta quarta-feira (11), com ventos que podem atingir 60 km/h, conforme aviso de perigo potencial válido até as 23h59.

A previsão indica precipitação entre 20 e 30 milímetros por hora, além de rajadas de vento entre 40 e 60 km/h em diferentes regiões do Estado.

O risco é considerado baixo para ocorrências como corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas, mas há possibilidade de registros pontuais ao longo do dia.

Em caso de vento forte, a orientação é não se abrigar debaixo de árvores e evitar estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Também é recomendado evitar o uso de aparelhos eletrônicos ligados à tomada durante as instabilidades.

Em situações de emergência, a população pode acionar a Defesa Civil pelo telefone 199 e o Corpo de Bombeiros pelo 193.

