Jovem de 19 anos é preso com 180 kg de maconha e meio quilo de skunk em Iguatemi

Droga estava em carro abordado no perímetro urbano e seria levada até Itaquiraí, segundo relato do motorista

Um homem de 19 anos foi preso na noite de terça-feira (10) transportando 180 quilos de maconha e meio quilo de skunk no perímetro urbano de Iguatemi.

De acordo com informações policiais, a abordagem ocorreu na entrada da cidade, quando equipes do Dof (Departamento de Operações de Fronteira) deram ordem de parada ao condutor de um Renault Sandero.

No interior do veículo, foram encontrados diversos tabletes de maconha e uma embalagem com skunk, distribuídos sobre os bancos e no compartimento de carga.

Questionado, o motorista afirmou que pegou o carro já carregado em Tacuru e que levaria a droga até Itaquiraí.

O condutor, o veículo e os entorpecentes, avaliados em aproximadamente R$ 500 mil, foram encaminhados à Delegacia de Polícia Civil de Iguatemi para os procedimentos cabíveis.

