Pai de cadeirante mata jovem ao defender o filho em Bela Vista

Jonas Miguel Martinez Sanabria, 26, foi morto após um golpe de faca no final da noite deste sábado (24), desferido pelo pai de um cadeirante que possuía uma “rixa” antiga com a vítima em Bela Vista, a aproximadamente 320 quilômetros de Campo Grande.

Segundo Jardim MS News, a vítima estava em uma festa junina, quando teria entrado em uma residência em frente ao local, onde moraria o rapaz cadeirante. No quintal da casa, Jonas teria tentado agredir o cadeirante, quando o pai do deficiente físico atingiu Jonas com um único golpe de faca no abdômen.

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas quando a equipe chegou o jovem já estava morto. A Polícia Militar foi acionada e realizou a prisão do autor, preservando o local até a chegada da polícia cientifica de Jardim. O caso será investigado pela Polícia Civil do Município.