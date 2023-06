Vinhos e queijos: Combinação perfeita para os dias frios

[Texto: Bruna Marques: Caderno especial VIVER BEM]

Termômetros devem registar baixas temperaturas até a próxima semana, em Mato Grosso do Sul

O frio chegou com força total em Mato Grosso do Sul e promete seguir com temperaturas bem baixas até a semana que vem, de acordo com dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia). A queda na temperatura cria uma oportunidade para desfrutar momentos aconchegantes em casa, acompanhados por uma combinação clássica: vinhos e queijos.

O frio desperta uma vontade de se refugiar em ambientes acolhedores e nada melhor do que uma taça de vinho para criar uma atmosfera calorosa. Uma das vantagens da combinação é a variedade de opções disponíveis, principalmente em atacarejos, como o Fort Atacadista.

Queijo Brie: Este queijo macio e cremoso combina muito bem com vinhos brancos leves, como Sauvignon Blanc ou Chardonnay. A acidez do vinho ajuda a equilibrar a textura rica do queijo.

Queijo Gorgonzola: O sabor forte e picante do Gorgonzola é realçado por vinhos tintos encorpados, como Cabernet Sauvignon ou Syrah. A intensidade do queijo combina bem com vinhos de sabor robusto.

Queijo Parmesão: Este queijo de sabor intenso e granulado vai muito bem com vinhos tintos de corpo médio, como Merlot e Sangiovese. A combinação do queijo salgado com o vinho suave é deliciosa.

Queijo Gouda: O Gouda é um queijo semiduro e suave, que combina bem com vinhos tintos mais leves, como Pinot Noir ou Beaujolais. A suavidade do queijo complementa a delicadeza desses vinhos.