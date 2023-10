Cães farejados encontram 206kg de droga durante operação

Policiais de Ponta Porã prendem homem com mandado em aberto resulta na apreensão de 206 quilos de substância semelhante à maconha, com ajuda de cães farejadores.

Na noite de ontem (23), um homem com mandado de prisão em aberto do Espírito Santo foi abordado e, durante a abordagem, foram encontrados 206 quilos de uma substância semelhante à maconha.

O incidente ocorreu por volta das 18 horas no bairro São João e envolveu as viaturas da área central, da força tática e do canil.

Após o flagrante, o homem foi preso e juntamente com a droga, encaminhado à delegacia.