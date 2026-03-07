GP da Austrália: Russell é pole e Bortoleto larga em 10º; veja grid

O primeiro pole position da temporada 2026 da F1 é George Russell. O piloto anotou volta de 1m19s507 na classificação do GP da Austrália, na madrugada deste sábado, e puxou uma dobradinha para a Mercedes com Andrea Kimi Antonelli em segundo lugar. Isack Hadjar estreou na Red Bull com um terceiro lugar no grid; Gabriel Bortoleto classificou-se em décimo apesar de um quebra na Audi.
A primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1 no circuito de Melbourne será transmitida ao vivo pela TV Globo, pelo sportv 3 e pelo ge a partir da 0h15 na madrugada de sábado para domingo.
Representando a Audi sozinho no top 10, Bortoleto começou o Q1 em alta. Classificado à frente de Nico Hulkenberg, chegou a fazer o melhor tempo provisório do segmento; décimo, avançou ao Q2 e repetiu o resultado na etapa intermediária. O brasileiro, porém, acabou estacionando na entrada do pit lane ao retornar para os boxes,, precisou ser empurrado por fiscais até a garagem e ficou fora do q3.
A Mercedes brilhou depois de deixar as rivais se sobressaírem nos treinos livres: o time dominou a classificação apesar de lampejos da McLaren e da Ferrari – que começou a disputa pondo pneus médios em Charles Leclerc e Lewis Hamilton, e avançou ao Q2 com eles.
Russell chega a oito poles na carreira. O resultado deste sábado findou um jejum de seis GPs desde a última vez em que o inglês largou da primeira colocação: na prova de Singapura, outubro passado. Essa foi a primeira pole do inglês na Austrália, etapa na qual ele possui dois pódios e ainda não venceu.
A Red Bull correu por fora e celebrou ao menos um terceiro lugar no grid de domingo com Hadjar, resultado otimista já que Verstappen bateu ainda no Q1 e partirá do fundo do grid na corrida no Circuito Albert Park. Além da batida do holandês, a sessão ainda registrou problemas com a Williams, Aston Martin, e um erro da Mercedes: o time deixou Antonelli sair dos boxes com uma peça presa.
Resultado e grid de largada
- George Russell (Mercedes) – 1m18s518
- Kimi Antonelli (Mercedes) +0s293
- Isack Hadjar (Red Bull) +0s785
- Charles Leclerc (Ferrari) +0s809
- Oscar Piastri (McLaren) +0s862
- Lando Norris (McLaren) +0s957
- Lewis Hamilton (Ferrari) +0s960
- Liam Lawson (Racing Bulls) +1s476
- Arvid Lindblad (Racing Bulls) +2s729
- Gabriel Bortoleto (Audi) – sem tempo no Q3.
- Nico Hulkenberg (Audi) – Q2
- Oliver Bearman (Haas) – Q2
- Esteban Ocon (Haas) – Q2
- Pierre Gasly (Alpine) – Q2
- Alexander Albon (Williams) – Q2
- Franco Colapinto (Alpine) – Q2
- Fernando Alonso (Aston Martin) – Q1
- Sergio Pérez (Cadillac) – Q1
- Valtteri Bottas (Cadillac) – Q1
- Max Verstappen (Red Bull) – Q1
- Carlos Sainz (Williams) – Q1
- Lance Stroll (Aston Martin) – Q1