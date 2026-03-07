GP da Austrália: Russell é pole e Bortoleto larga em 10º; veja grid

O primeiro pole position da temporada 2026 da F1 é George Russell. O piloto anotou volta de 1m19s507 na classificação do GP da Austrália, na madrugada deste sábado, e puxou uma dobradinha para a Mercedes com Andrea Kimi Antonelli em segundo lugar. Isack Hadjar estreou na Red Bull com um terceiro lugar no grid; Gabriel Bortoleto classificou-se em décimo apesar de um quebra na Audi.

A primeira corrida da temporada 2026 da Fórmula 1 no circuito de Melbourne será transmitida ao vivo pela TV Globo, pelo sportv 3 e pelo ge a partir da 0h15 na madrugada de sábado para domingo.