Padre e moradores de residência são feitos reféns em assalto

No início da noite desta terça-feira (07), por volta das 7h30, quatro pessoas foram feitas reféns por bandidos, na região da Linha Barreirão, em Dourados, município a 238 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com as informações do site Dourados News, uma mulher de 49 anos e o marido de 63, deixaram o portão destrancado pois esperam a visita de um técnico de manutenção que iria realizar o conserto de um aparelho de ar-condicionado.

Enquanto esperavam a chegada do técnico, dois homens entraram na residência e um deles teria sacado uma arma e anunciado o roubo, exigindo dólares e jóias.

Em determinado momento, um morador da região e um padre foram até a casa para verificar a situação quando também foram feitos de reféns pelos suspeitos. Todas as vítimas foram trancadas no banheiro do imóvel. Segundo informações, os bandidos fugiram em uma motocicleta, levando dois celulares, R$ 300 em dinheiro e oito frascos de perfume. O caso segue em investigação e foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário)

