Padrastro é acusado de estuprar adolescente em casa de amigo em Campo Grande

Na madrugada deste sábado (13), uma adolescente de 16 anos foi vítima de abuso sexual em Campo Grande. O suspeito do crime é o padrasto da jovem, que teria levado ela até a casa de um amigo, conhecido por grande movimentação de pessoas.

Segundo informações iniciais, o imóvel possui uma residência principal e uma edícula nos fundos, onde o crime teria acontecido.

O morador da casa da frente ouviu sons suspeitos vindos da edícula e, desconfiado, entrou em contato com a mãe da adolescente, informando que a garota estava no local. A mulher, ao receber a ligação, acionou imediatamente a polícia.

Equipes foram até o endereço, realizaram perícia no imóvel e encaminharam a adolescente para exames. A jovem passou por corpo de delito e foi ouvida pelas autoridades.

O caso foi registrado como estupro de vulnerável na Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac Cepol), e segue sob investigação.