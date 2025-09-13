CPI aponta desvio de mais de R$ 150 milhões e pede investigação do Consórcio Guaicurus

Foto: Izaias Medeiros
Foto: Izaias Medeiros

Relatório final reúne mais de 800 páginas, pede investigação do MP e recomenda renovação da frota

A CPI (Comissão Parlamentar de Inquérito) do Transporte Público da Câmara Municipal de Campo Grande apresentou ontem (12) o relatório final de seis meses de investigação sobre a concessão do Consórcio Guaicurus. O documento, aprovado por unanimidade, reúne mais de 800 páginas, pede indiciamentos e foi encaminhado ao MPMS (Ministério Público Estadual), MPF (Ministério Público Federal), TCE-MS (Tribunal de Contas do Estado) e demais órgãos de fiscalização.

Segundo a relatora, vereadora Ana Portela (PL), a CPI revelou falhas graves na gestão do transporte coletivo, que vão desde o sucateamento da frota até a falta de transparência na aplicação dos recursos públicos. “Cabe realmente ao Ministério Público apurar todas essas documentações que nós colocamos dentro do nosso relatório. Quem vai fazer a investigação e decidir se as pessoas sugeridas ao indiciamento serão de fato indiciadas é o MP. Esse é o próximo passo”, explicou.

Comissão recomenda a troca de veículos por ônibus equipados com ar-condicionado – Foto: Marcos Maluf / Arquivo

Frota envelhecida e sem ar-condicionado

O relatório apontou que a idade média dos ônibus em circulação é de 8,5 anos — acima do limite contratual de cinco anos. “Hoje não se vende mais ônibus sem ar-condicionado. Nós exigimos que o consórcio faça a troca dos mais de 180 veículos e todos obrigatoriamente venham equipados com ar-condicionado”, afirmou Portela.

Apesar de a Câmara ter derrubado um projeto que previa a obrigatoriedade do ar nos veículos, a vereadora destacou que a renovação da frota será inevitável. “Acredito que os novos ônibus virão com ar-condicionado. A população não pode mais ser penalizada”, reforçou.
Irregularidades financeiras

Os números apresentados reforçam a conclusão da CPI de que o consórcio priorizou o lucro em vez da qualidade do serviço. Entre 2016 e 2024, a depreciação acumulada da frota superou R$ 94 milhões. Só em 2024, 84% da receita líquida foi consumida por despesas operacionais, sem comprovação transparente da destinação.

Além disso, foram identificadas:

• Venda de imóveis do grupo, como o prédio da Aviação Cidade Morena, por R$ 14 milhões;

• Movimentação financeira de R$ 32 milhões entre o Consórcio Guaicurus e a Viação Cidade dos Ipês, que não integra a concessão;

• Mais de R$ 18 milhões pagos em cinco anos a empresas ligadas a sócios do consórcio, em contratos de assessoria jurídica e administrativa.

O relatório também analisou a evolução da receita líquida e do EBITDA do consórcio. A receita manteve-se estável de 2018 a 2024, oscilando entre R$ 155 milhões e R$ 168 milhões, com exceção de 2021, quando caiu para R$ 101 milhões. O EBITDA (que mede a eficiência operacional) apresentou queda acentuada: de R$ 46,7 milhões em 2018 para R$ 24,7 milhões em 2024.

Falhas na fiscalização

A CPI responsabilizou ainda os órgãos municipais encarregados de fiscalizar o transporte público. “Infelizmente, a CPI não tem o poder de interromper o contrato. Isso cabe ao Executivo. O que nós mostramos é que há elementos suficientes para que a Prefeitura tome uma atitude”, disse Portela.

De acordo com o relatório, a Agereg (Agência de Regulação) e a Agetran (Agência de Transporte e Trânsito) falharam no acompanhamento do contrato de concessão, inclusive após a assinatura do TAG (Termo de Ajustamento de Gestão) com o Tribunal de Contas, em 2020.

Projeto de lei e próximos passos

Entre as recomendações, a CPI sugeriu a aprovação de um projeto de lei, já apresentado pelos vereadores Coringa e Ronilço Guerreiro, para instituir mandatos fixos na direção da Agereg. A proposta deve ser votada em regime de urgência nos próximos dias.

A relatora reforçou que o relatório é apenas o início de uma mudança estrutural no transporte coletivo da capital. “Eu acredito de coração que a gente não pode aceitar que o transporte público de Campo Grande continue da forma que está. Esse relatório não pertence a mim, mas à cidade inteira. É um marco para que o Executivo e os órgãos de controle tomem as medidas necessárias”, declarou.

O relatório completo já está disponível no site da Câmara Municipal. Em nota o Consórcio Guaicurus informou que “não recebeu qualquer comunicação ou documento oficial referente ao relatório em questão”.

 

Suelen Morales

 

 

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook Instagram

 

Deixe um comentário

O seu endereço de e-mail não será publicado. Campos obrigatórios são marcados com *