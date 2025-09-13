Aplicativo QR Cattle garante 100% de rastreabilidade do rebanho através do focinho

A empresa firmou parceria com a Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul para impulsionar a pecuária do Estado

O focinho do boi é igual a digital do ser humano – carrega todas as informações do indivíduo. Esse foi o ponto de partida para criação do sistema Qr Cattle, um aplicativo que pode ser baixado no celular do produtor oferecendo 100% de rastreabilidade do boi, pela biometria do focinho do animal.

O idealizador da tecnologia é do entusiasta e empresário, Flávio Mallmann. Em sua passagem por Mato Grosso do Sul, comentou durante entrevista ao jornal O Estado, sobre a relevância para o agronegócio, simplificando a operação e agregando valor inestimável à cadeia de produção pecuária.

“Foi em 2023 que iniciamos o algoritmo que garante ao pecuarista identificar cada um de seu gado. O aplicativo foi pensado justamente na realidade do produtor nas fazendas, por isso ele funciona offline, de fácil acesso e pode ser baixado no celular. É um sistema integrado com o brinco identificador bovino, por isso, mesmo que esse gado venha perder o brinco, com o Qr Cattle é possível identificar esse animal. E cabe ressaltar que é uma tecnologia 100% brasileira”.

A rastreabilidade através da biometria promove também o acesso ao Mercado Financeiro, segurança sanitária e alimentar, sustentabilidade, bem-estar do animal, além de agregar valor ao produto. “Nosso Motor Biométrico Único, com tecnologia 100% proprietária, garante a imutabilidade de todos os cadastros biométricos, padronizando o processo de captura do espelho nasal. Isso significa que cada identificação é precisa e confiável, eliminando o risco de fraudes”, reforça Mallmann.

A inovação na pecuária que iniciou no Rio Grande do Sul, terá agora uma parceria com a UEMS (Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul) para dar início ao projeto piloto no Estado, com campo de demonstração.

Como funciona

De forma automática, é feita a captura da biometria do espelho nasal, gerando o cadastro e a criação do seu ID único (como um CPF/RG para o animal). Após o cadastro, o processo de identificação pode ser realizado a qualquer momento com o aplicativo QR Cattle. Basta apontar a câmera para o focinho do animal para confirmar sua identidade em segundos.

A QR Cattle é construída sobre uma base tecnológica avançada, garantindo não apenas a rastreabilidade, mas também a segurança e a confiabilidade de cada etapa do processo.

