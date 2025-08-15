Padrasto é preso por abusar da enteada de 9 anos no bairro Moreninhas III

Um homem, de 42 anos, foi preso preventivamente nessa quinta-feira (14), no bairro Moreninhas III, em Campo Grande, suspeito de estuprar a enteada de apenas 9 anos. A prisão foi feita pela DEPCA (Delegacia Especializada de Proteção à Criança e ao Adolescente).

Segundo a Polícia Civil, a investigação começou após a menina revelar os abusos em depoimento. Ela contou que vinha sendo violentada pelo padrasto desde os 7 anos de idade. Os abusos aconteceram de forma recorrente ao longo de dois anos.

No início, a criança confidenciou o que estava acontecendo ao irmão, também menor de idade, que logo contou tudo para a mãe. A mulher, que mantinha um relacionamento com o suspeito há 4 anos, questionou o mesmo, que logo desmentiu.

Diante da gravidade do caso, a polícia solicitou a prisão preventiva do homem. Equipes do NIP (Núcleo de Inteligência Policial) da DEPCA realizaram buscas por vários dias até conseguirem localizá-lo.

Ao ser preso, o suspeito preferiu ficar em silêncio e não apresentou sua versão dos fatos. A polícia informou que ele já tem antecedentes por crimes sexuais e violência doméstica. Em março deste ano, foi preso em flagrante por importunação sexual contra uma mulher enquanto prestava serviços em sua casa — a vítima conseguiu pedir ajuda.

Além disso, há registros de agressões contra uma ex-companheira, incluindo o descumprimento de medidas protetivas.

