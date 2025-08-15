Calor intenso e baixa umidade do ar colocam MS em estado de alerta

Com tempo firme, temperaturas elevadas e umidade relativa do ar em níveis baixos, Mato Grosso do Sul entra em estado de atenção entre os dias 15 e 18 de agosto. Em Campo Grande, a previsão indica máximas de até 33 °C e ausência de chuva.

Segundo o Cemtec (Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima), a umidade mínima deve variar entre 8% e 20% em grande parte do estado, o que indica índices muito abaixo do recomendado pela OMS (Organização Mundial da Saúde), que considera prejudiciais valores inferiores a 30%. O Cemtec alerta que a baixa umidade do ar favorece o aumento de incêndios florestais.

Na Capital, a previsão indica mínimas entre 14°C e 22°C durante as manhãs e máximas entre 29°C e 33°C nas tardes. O calor será intensificado pelo ar seco, e as temperaturas terão rápida elevação ao longo do dia.

Segundo o médico pneumologista Ronaldo Queiroz, durante o inverno, quando ocorrem oscilações de temperatura, aumenta o risco de complicações nas vias respiratórias. Ele destaca que os grupos mais vulneráveis incluem crianças de 0 a 2 anos, idosos acima de 60 anos com doenças cardíacas, hipertensão ou problemas pulmonares, além de fumantes, diabéticos e pessoas com doenças respiratórias pré-existentes, como asma, bronquite e rinite alérgica.

“Nessa época do ano, que varia entre frio e calor, provoca ressecamento das vias aéreas superiores, especialmente da mucosa nasal e da garganta. Com esse ressecamento, podem surgir pequenas fissuras na cavidade nasal, facilitando a entrada de vírus e bactérias, aumentando o risco de gripes, resfriados, sinusites e até pneumonia”, explica o pneumologista.

Para enfrentar o tempo extremamente seco, os especialistas recomendam evitar atividades físicas nas horas mais quentes do dia, beber bastante líquido, umidificar os ambientes e redobrar a atenção quanto ao uso de fogo e ao descarte de materiais que possam provocar incêndios.

Previsão para outras regiões:

• Sul, cone-sul e Grande Dourados: mínimas entre 9 °C e 11 °C e máximas de 32 °C a 34 °C, podendo cair abaixo de 9 °C pontualmente.

• Sudoeste e Pantanal: mínimas entre 12 °C e 13 °C e máximas de 32 °C a 36 °C.

• Bolsão, leste e norte: mínimas entre 11 °C e 15 °C, com picos de até 36 °C.

Por Geane Beserra

