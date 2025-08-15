Nascidos em novembro e dezembro recebem último lote do abono salarial PIS/Pasep 2025

Trabalhadores da iniciativa privada e servidores públicos nascidos em novembro e dezembro recebem, nesta sexta-feira (15 de agosto), o último lote do abono salarial PIS/Pasep 2025, referente ao ano-base 2023. Segundo o Ministério do Trabalho e Emprego, o pagamento beneficia 3.630.710 funcionários de empresas privadas e 454.753 servidores públicos, totalizando R$ 4,8 bilhões liberados.

Quem tem direito

– O abono salarial é destinado a quem:

– Trabalhou em 2023 com carteira assinada;

– Recebeu até dois salários mínimos mensais;

– Está inscrito no PIS ou Pasep há pelo menos cinco anos;

– Exerceu atividade remunerada por, no mínimo, 30 dias no ano-base.

O valor do benefício varia conforme o tempo trabalhado. Quem atuou durante todo o ano recebe R$ 1.518 (valor integral do salário mínimo), enquanto períodos menores garantem pagamento proporcional.

Como será o pagamento

Para os trabalhadores da iniciativa privada, o crédito é feito pela Caixa Econômica Federal, diretamente em conta corrente ou poupança. Servidores públicos recebem pelo Banco do Brasil. O saque presencial poderá ser realizado nas agências até 27 de dezembro.

Em 2025, o calendário de pagamentos foi unificado e seguiu o mês de nascimento do trabalhador. No total, 24,4 milhões de brasileiros devem ser contemplados neste ano, somando R$ 30,7 bilhões em abonos salariais.

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram

Leia mais