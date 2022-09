Padrasto é preso após arremessar bebê no chão durante briga

Um homem de 19 anos foi preso em flagrante após arremessar um bebê de apenas três meses no chão. O caso ocorreu na madrugada desta sexta-feira (02), por volta das 2 horas, no município de São Gabriel do Oeste, a 128 quilômetros de Campo Grande.

De acordo com informações do site Idest, houve uma discussão entre o padrasto e a mãe da criança, uma jovem de 16 anos, na saída de um evento. Foi neste momento que o homem teria pegado a criança do cola da jovem e a jogado no chão.

Segundo o delegado Matheus Vital, o caso está sendo investigado, e o crime foi inicialmente registrado como tentativa de homicídio e o suspeito autuado em flagrante. “Tudo será apurado e finalizado durante o decorrer do dia”, destacou ao jornal Idest.

Seguranças do evento testemunharam o fato e detiveram o suspeito até a chegada das equipes da Polícia Militar.

O bebê foi socorrido pelo Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e encaminhado para o Hospital Municipal de São Gabriel do Oeste. Devido a gravidade do estado de saúde, a criança foi transferida em vaga zero para a Santa Casa de Campo Grande, com TCE (Traumatismo Craniano Encefálico).

A Santa Casa informou que a vítima esta internada na enfermaria da pediatria, consciente e orientada, acompanhada da mãe e aguada realização de exame de imagem para avaliação.

Leia mais: Após levar tiro na cabeça, “Moranguinho” morre na Capital

Acesse também as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram.