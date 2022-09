Após levar tiro na cabeça “Moranguinho” morre na Capital

Maicon Anderson Vieira Duarte, conhecido com “Moranguinho”, foi morto após sofrer um atentando na noite de ontem (1), na Mata do Jacinto, região norte de Campo Grande. O homem possui uma extensa ficha criminal.

Conforme o boletim de ocorrência, a ex-mulher da vítima relatou que ele havia sido alvejado por um tiro de arma de fogo na região da cabeça e que o disparo teria sido efetuado por um homem que estava na garupa de uma moto Honda Biz. Após o disparo o autor saiu correndo e o condutor saiu empurrando a motocicleta.

Os policiais encontraram “Moranguinho” caído na calçada com um ferimento no lado esquerdo da cabeça e acionaram o resgate. Ele responde a no mínimo cinco processos na justiça por furto e estava em liberdade desde o dia 26 de Julho.

O local do atentado foi isolado pelos policiais e a vítima recebeu os primeiros socorros prestados pela URSA (Unidade de Resgate e Serviço Avançado) do Corpo de Bombeiros, foi encaminhada em estado grave para a Santa Casa, mas não resistiu e veio a óbito por volta das 20h13 desta sexta-feira (2).

