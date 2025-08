Campo Grande recebe etapa da Superliga C de vôlei masculino a partir de domingo

Competição reúne sete equipes da região Centro-Oeste e garante vaga na Superliga B de 2026 ao campeão

Campo Grande sedia, entre os dias 3 e 7 de agosto, a etapa Centro-Oeste da Superliga C Masculina de Vôlei, torneio classificatório que dá acesso à Superliga B do ano que vem. As partidas serão disputadas no Ginásio Guanandizão, com entrada franca.

A etapa reúne sete equipes de quatro unidades da federação: Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Goiás e Distrito Federal. Representando o estado-sede, o Pantanal Vôlei, de Campo Grande, estreia no domingo (3), às 19h (horário local), contra o Minas Brasília Vôlei (DF). O segundo jogo do time será na terça-feira (5), no mesmo horário, diante do Instituto Ace (GO).

A competição está dividida em dois grupos. No grupo A, estão Pantanal Vôlei (MS), Instituto Ace (GO) e Minas Brasília Vôlei (DF). O grupo B conta com Luverdense Vôlei (MT), Evox Vôlei (MT), Promais Vôlei (GO) e Clube Floresta (MT). Os dois primeiros colocados de cada chave avançam às semifinais, previstas para quarta-feira (6). A final está marcada para quinta-feira (7), às 19h.

A rodada inaugural terá três jogos no domingo:

– 15h: Evox (MT) x Promais (GO)

– 17h: Luverdense (MT) x Clube Floresta (MT)

– 19h: Pantanal Vôlei (MS) x Minas Brasília (DF)

A Superliga C é organizada pela Confederação Brasileira de Voleibol (CBV), com etapas em todas as regiões do país. Apenas os campeões de cada sede garantem vaga na divisão superior.

Além da disputa em Campo Grande, Mato Grosso do Sul também participa da Superliga C feminina, com a equipe Campo Grande Vôlei, que joga na etapa sediada em Sorriso (MT).

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram