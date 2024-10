Paciente é preso após ser flagrado traficando maconha em hospital de Campo Grande

Homem de 43 anos foi preso, na manhã desta terça-feira (15), na região norte de Campo Grande, após ser flagrado traficando maconha em um hospital onde estava internado há cinco meses.

Conforme boletim de ocorrência, o autor estava na unidade de saúde para fazer tratamento de reabilitação nas pernas. Apesar de ter recebido alta médica por diversas vezes, se recusou a ir embora e permaneceu no local com o interesse de morar.

Há um mês, o homem passou a ficar agressivo com a equipe médica, tendo ameaçado um enfermeiro de cortar o pescoço dele. Como ele não possuía faca, disponível, as ameaças não foram levadas a sério e nenhum boletim de ocorrência foi registrado. Porém, dias depois, a equipe de limpeza encontrou nos pertences do paciente uma faca artesanal criada a partir de um bisturi.

Além disso, foi notado que outros pacientes passaram a frequentar o pavilhão onde o homem estava internado, levantando a suspeita de que ele estaria traficando droga no local. Na manhã de hoje, a equipe de limpeza encontrou dois sacos contendo maconha. Ao ser questionado, o autor disse que ganhou o entorpecente de pessoas que o visitaram, mas não deu detalhes.

A Polícia Militar foi acionada e prendeu o homem em flagrante. A droga foi encaminhada à Denar (Delegacia Especializada de Repressão ao Narcotráfico) e o paciente foi levado para Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Cepol pelos crimes de tráfico de drogas e ameaça.

