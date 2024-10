Homem fura fiscalização, provoca perseguição e bate carro no Centro de Nova Andradina

Na tarde de hoje(15), um veículo furou a fiscalização e iniciou fuga na cidade de Nova Andradina. Uma perseguição foi iniciada pelos policias e terminou com uma caolisão do motorista infrator.

A PRF (Polícia Rodoviária Federal) da unidade em Amandina, realizava uma fiscalização na BR-376. Os policais entaram abordar um veículo Honda/Fit, mas o motorista desobedeceu e seguiu para a cidade. O veículo continha drogas.

De acordo com informações do Jornal da Nova, o carro furou vários semáforos e placas de sinalização. Ele acabou batendo o veículo após realizar uma conversão na rotatória do obelisco, sentido a avenida Eurico Soares de Andrade com outro carro, um Fiat/Uno.

O veículo atingido ficou destruído. Estavam no carro, uma mulher grávida e uma criança. Estiveram no local, o Sasmu e Corpo de Bombeiros para prestar sococorroo

A PRF teve apoio da Polícia Militar de Trânsito para desviar

O trânsito no local teve que ser guiado pela PRF e PM. O caso foi registrado na Delegacia de Polícia Civil.

Os entorpecentes ain da serão pesados.

