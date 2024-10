PRF prende dois homens suspeitos de tráfico de drogas em Miranda

Nesta madrugada (15), a PRF (Polícia Rodoviária Federal) prendeu dois homens suspeitos de tráfico de drogas, em Miranda.

Os policiais fiscalizavam a BR-262, quando abordaram um Chevrolet/Agile. Ao questionarem sobre a viagem e pedirem a documentação do veículo, o motorista relatou que não tinha os documentos e que o automóvel estava irregular.

Além do condutor, havia também um passageiro junto com ele no veículo.

Durante a vistoria, os agentes encontraram 53,2 kg de pasta base, 15,6 kg de cloridrato de cocaína e 17,7 kg de skunk.

Os dois confessaram que as drogas foram pegas em Corumbá e levariam até Campo Grande.

A ocorrência foi encaminhada à Polícia Civil em Miranda.

