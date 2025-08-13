Outra mulher denuncia violência doméstica ao pedir dipirona no 190

Caso similar ocorreu recentemente na Capital

Na última quinta-feira (12), uma mulher ligou para à Polícia Militar e denunciou que sofria violência doméstica em Rio Brilhante. No meio da ligação ela pediu socorro ao disfarçar solicitiar um dipirona.

Segundo o boletim de ocorrência, a mulher foi indagada se estava sendo agredida e ela confirmou. A polícia foi até o local e a mulher relatou que o esposo identificado como Otair Felix Diniz Filho, jogou uma panela com comida foi pra cima dela. Ele também a teria empurrado e feito ameaças.

No boletim, a vítima conta que ele teria dito “ela merecia tomar tanto soco pra ficar toda roxa e que iria matar ela.” A mulher permitiu que a polícia entrasse em sua residência e o homem foi encaminhado para ir voluntariamente até a Delegacia para registro do boletim. Segundo a polícia, pelo fato do registro ser colaborativo, não foi necessário a utilização de algemas.

O homem confirmou que arremessou a panela na vítima, mas negou que tenha acertado e que não fez a ameaça. Eles realizaram o exame de corpo delito e não foram constatadas lesão em ambos. Ela informou que o autor não possui e nem tem acesso a arma de fogo. A mulher solicitou medida protetiva de urgência contra o indivíduo.

Posteriormente, ela foi orientada a comparecer no CRAM (Centro de Referência de Atendimento à Mulher), para acompanhamento psicossocial. A mulher também informou que deseja alojamento fornecido pela rede de atendimento e necessita de escolta para retirada imediata de pertences.

A vítima foi orientada a ligar para a Polícia Militar (190) caso o agressor volte a cometer os mesmos crimes ocorridos.

