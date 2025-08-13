Exportação de carne bovina brasileira atingem recorde em julho antes de tarifa dos EUA

Embarques somaram 313,7 mil toneladas, liderados pela China, enquanto acumulado do ano supera 1,7 milhão de toneladas e US$8,9 bilhões

As exportações brasileiras de carne bovina atingiram níveis recordes em julho, pouco antes da entrada em vigor da sobretaxa de 50% aplicada pelos Estados Unidos. No mês, foram embarcadas 313.682 toneladas, crescimento de 15,6% em relação a junho e 17,2% sobre julho de 2024, quando foram enviadas 267.885 toneladas. Em valor, as vendas totalizaram US$ 1,67 bilhão.

Os dados são do Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (Mdic) e foram compilados pela Associação Brasileira das Indústrias Exportadoras de Carnes (Abiec), que reúne 47 empresas responsáveis por 98% da carne bovina exportada pelo país.

A China manteve a liderança entre os compradores, adquirindo 160,6 mil toneladas, equivalentes a 51,2% do total, com faturamento de US$ 881,9 milhões – alta de 18,1% sobre junho e de 16,7% frente a julho de 2024. Em seguida vieram os Estados Unidos (18,2 mil toneladas; US$ 119,9 milhões), México (15,6 mil toneladas; US$ 88,3 milhões), Rússia (13,8 mil toneladas; US$ 61,5 milhões) e União Europeia (11,8 mil toneladas; US$ 99,4 milhões).

A carne in natura concentrou a maior parte dos embarques, com 276,9 mil toneladas, representando 88,27% do total. Miúdos e produtos industrializados corresponderam a 6,23% e 3,27%, respectivamente, ambos com crescimento expressivo em relação a junho.

No acumulado de janeiro a julho, o Brasil exportou 1,78 milhão de toneladas de carne bovina, gerando US$ 8,9 bilhões – aumento de 14,1% em volume e 30,2% em valor comparado ao mesmo período de 2024. A China segue como maior importadora, com 801,8 mil toneladas e US$ 4,10 bilhões, seguida por Estados Unidos, Chile, México e Rússia.

A diversificação de mercados também se ampliou em 2025. O país vendeu carne bovina para cerca de 160 destinos, incluindo expansão em Oriente Médio, Sudeste Asiático e Leste Europeu. A Abiec avalia que os resultados reforçam a competitividade da carne brasileira e a capacidade da cadeia produtiva de atender diferentes perfis de consumo global. Apesar da tarifa americana, a expectativa é de manutenção da demanda e surgimento de novas oportunidades comerciais no segundo semestre.

*Com informações de Agência Brasil

/

Confira as redes sociais do Estado Online no Facebook e Instagram