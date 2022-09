Faxineira de pousada de MS é atacada por hóspede

Uma mulher, de 53 anos, foi atacada por um hóspede da pousada onde trabalha em Três Lagoas, a 334 quilômetros de Campo Grande. O caso aconteceu na tarde de segunda-feira (19), por volta da 13h e o homem, de 35 anos, foi preso em flagrante após tentar beijar a funcionária à força.

De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima realizava o serviço de limpeza em um dos quartos quando o suspeito a surpreendeu na porta, falando para eles ficarem juntos. Ela negou, então o homem a segurou pelo braço e a jogou na direção da cama, dizendo que ninguém iria ficar sabendo, já que estavam apenas os dois no local. A funcionária passou a gritar e dizer que era casada e não ter interesse em um envolvimento com o autor.

O homem a deixou e falou para que ela não contasse a ninguém o que havia ocorrido. A vítima chamou uma equipe da polícia, que se deslocou até a pousada e o hóspede acabou sendo algemado e preso em flagrante.

O caso foi registrado na DAM (Delegacia de Atendimento a Mulher) de Três Lagoas como importunação sexual.