Chuva isolada e calor intenso marcam o clima em MS nesta terça

Sul, sudoeste e oeste podem registrar tempestades

Mato Grosso do Sul terá nesta terça-feira sol, aumento de nebulosidade e possibilidade de chuvas isoladas em grande parte do Estado. As regiões sul, sudoeste e oeste são as mais propensas a temporais, que podem vir acompanhados de raios e rajadas de vento, devido à atuação combinada de uma frente fria, uma área de baixa pressão e o avanço de um cavado pré-frontal.

O contraste de temperaturas será significativo. Enquanto o sul do Estado terá máximas em torno de 24°C, o norte pode registrar até 37°C. Nas regiões sul, sudoeste, cone-sul e grande Dourados, as mínimas variam de 14°C a 19°C, com possibilidade de quedas pontuais abaixo de 12°C. No Pantanal, as temperaturas mínimas devem ficar entre 23°C e 26°C, com máximas de até 35°C. Já nas regiões do bolsão, leste e norte, os termômetros devem registrar mínimas de 21°C a 23°C e máximas entre 34°C e 37°C. Em Campo Grande, a mínima prevista é de 20-21°C, enquanto a máxima deve alcançar 31-32°C.

Os ventos predominam do quadrante sul, com intensidade de 40 a 60 km/h, podendo alcançar rajadas acima de 50 km/h em pontos isolados. Apesar da presença de nuvens e chuvas pontuais, as temperaturas permanecem elevadas em grande parte do estado, mantendo o calor característico desta época do ano.

O cenário alerta para atenção em áreas onde podem ocorrer tempestades, especialmente no sul, sudoeste e oeste.

/

Confira as redes sociais do O Estado Online no Facebook e Instagram