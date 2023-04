Homem é executado a tiros em frente de açougue na Capital

Aurélio Francisco Pinto, de 51 anos, foi executado a tiros, na noite de ontem (26), em frente de uma casa de carnes, na rua Clotilde Maia, na Vila Moreninhas IV, região sul de Campo Grande. Segundo testemunhas, a vítima estava sentado em uma cadeira ao lado da filha, quando o autor se aproximou em uma motocicleta efetuando os tiros.

De acordo com a polícia, o autor efetuou 7 disparos de pistolas. Equipes do GOI (Grupo de Operações e Investigações) compareceram no local para averiguação.

Segundo testemunhas, a vítima estava sentado em frente de uma casa de açougue, quando uma motocicleta Honda CG Titan parou em frente do Aurélio. O motociclista, ainda de capacete, apontou a arma para a vítima, e efetuou os disparos, que acertaram a cabeça.

A Polícia Civil e a perícia técnica compareceram no local e o caso será investigado.

