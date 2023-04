Alunos do IFMS visitam redação do Jornal O Estado de MS

Expondo os interesses e pontos de vista dos alunos do Instituto Federal de Mato Grosso do Sul a coluna “Mato Escritores do Sul” que é publicada no caderno de Arte&Lazer do Jornal O Estado desde o anos de 2019. Em visita a redação do site os alunos do Curso de Eletrotécnica Renato Oliveira Coelho Filho, Kauã Silva dos Santos e Rafael Mendes dos Santos como forma de agredecimento ao apoio que recebem entregaram uma camiseta do Curso para o diretor do Grupo O estado Jaime Valler.

O projeto, estimula a leitura e escrita de cronicas e diversos outras formas de produção literária e segundo Rafael Mendes do dos Santos nesses tempos de midia digital desperta nos jovens o inbteresse pela leitura e abre um caminho para que apresentem suas opiniões e prntos de vista sobre temas que interferem no cotidiano das pessoas como as fakenews, por exemplo.

Os professores Andreia Dias de Souza, Flávio Andrade e Jaqueline Alonso são os responsaveis pela seleção dos textos bem como pela orientação e correção dos estudantes na elaboração dos textos. Ao final do ano todos os textos publicados dem integrar um ebook.

