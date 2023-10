Ossada é encontrada em terreno abandonado junto com madeiras queimadas

Uma ossada foi encontrada em um terreno abandonado na madrugada de hoje (25), na Rua Betoia, no Jardim Canguru, em Campo Grande.

Conforme informações policiais, a ossada foi localizada em um buraco feito num terreno junto a pedaços de madeira que estavam queimados. Equipes da Polícia Civil, Militar e a perícia técnica, estiveram no local. Alguns pedaços de madeira foram recolhidos para análise, a fim de identificar se a ossada é humana.

O caso é investigado pela Polícia Civil,

